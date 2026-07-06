Μία καλοστημένη απάτη μέσω κυβερνοεπίθεσης κατάφεραν να κάνουν σε βάρος γνωστής ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας δύο άτομα, που απέσπασαν από τον λογαριασμό της περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μία συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, όχι απλώς οδήγησε στην ταυτοποίησή τους αλλά κατάφερε και να επανακτήσει τα χρήματα, πριν μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς και χαθούν τα ηλεκτρονικά ίχνη των συναλλαγών.

Η κολοσσιαία απάτη, τύπου Business Email Compromise (BEC), οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Europol, τις αρμόδιες Αρχές και τραπεζικά ιδρύματα, από τα οποία είχαν υποκλαπεί συνομιλίες και εταιρικές κινήσεις λογαριασμών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί που βρίσκονται πίσω από το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου κατέληξαν τα χρήματα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος της ναυτιλιακής

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Αύγουστο του 2025 εκπρόσωπος γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας με έδρα την Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που προσομοίαζε με την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμών, κατάφεραν να μεταφέρουν το ποσό των 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Η ανάκτηση των χρημάτων

Μετά την καταγγελία, υπήρξαν άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα.

Οι αρχές πέτυχαν αρχικά την προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια την πλήρη ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων, προτού αυτά κατατμηθούν και μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την οριστική απώλειά τους.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών και των τραπεζών αποδείχθηκε καθοριστική. Η σχηματισθείσα δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην σχετική ανακοίνωσή του οι αρχές αναφέρουν: «Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματοςταυτοποιήθηκαν-2- αλλοδαποί οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα της απάτης, καθώς και το άτομο που εμπλέκεται στη διαχείρισή του.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο άμεσων και συντονισμένων ενεργειών στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση των αφαιρεθέντων κεφαλαίων, συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, σχετικά με απάτη μέσω υπολογιστή σε βάρος της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε με την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, πέτυχαν τη μεταφορά του χρηματικού ποσού των 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η πλήρης ανάκτησή τους, αποτρέποντας την κατάτμηση και περαιτέρω διακίνησή τους σε τρίτους λογαριασμούς, ενώ ταυτοποιήθηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων.

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων. Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικών συναλλαγών, τροποποιώντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC), καθώς και χρήσιμες συμβουλές πρόληψης και προστασίας για επιχειρήσεις και εργαζομένους, είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Απάτες σχετιζόμενες με εταιρικά emails (BusinessEmailCompromise – BEC)»