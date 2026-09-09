Ούτε ένα ούτε δύο αλλά σε 40 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η νέα απάτη «μαμούθ» σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου που αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εντοπίστηκαν 152 εταιρείες – φαντάσματα που παραπλανούσαν το Δημόσιο και εισέπρατταν από δήθεν επιστροφές φόρων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρονται 46 φυσικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο παράνομο κύκλωμα.

Συγκεκριμένα, οι 46 φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με το σύστημα της παροχής λογιστικών υπηρεσιών, καταλογίζοντας «μαϊμού» φόρους και ΦΠΑ που έπρεπε να τους επιστραφούν. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν ήδη να έχουν εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ από δήθεν επιστροφή φόρου και ΦΠΑ και είχαν καταλογίσει συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλαδή, η Ανεξάρτητη Αρχή κατάφερε να μπλοκάρει την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας μεγαλύτερη ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Τα αδικήματα, τα οποία ερευνώνται, για τους 46 είναι τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ενώ μετά την αποκάλυψη των στοιχείων έχουν παγώσει οι επιστροφές που είχαν ήδη καταλογίσει για το διάστημα 2023-2024.

Στην έρευνα εντοπίστηκαν εικονικές συναλλαγές, μέσα από εταιρείες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωπους», που παρουσιάζονταν ότι ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Στο μικροσκόπιο λογιστές και φοροτεχνικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράνομο κύκλωμα δρούσε οργανωμένα. Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος των λογιστών και των φοροτεχνικών που είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του «μηχανισμού».

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα και για την άσκηση ποινικών διώξεων.