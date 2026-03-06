Ο «ambassador», ο «leader» και ο «founder’s council» δήλωναν άστεγοι και σκηνίτες αλλά έκαναν ταξίδια στο Ντουμπάι και μεγάλη ζωή την οποία φρόντιζαν να επιδεικνύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήθελαν να τους βλέπουν οι πελάτες τους, οι οποίοι τους είχαν δώσει τα χρήματα τους για να τα επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα.

«Μπορείς να πάρεις το ποσό που έβαλες, όποτε θέλεις. Είναι διαθέσιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή» φέρονται να τους έλεγαν και παράλληλα φρόντιζαν να τους ρίχνουν «στάχτη στα μάτια» με μικροποσά που ήταν τα κέρδη της επένδυσης τους.

Τα 12 άτομα που περιλαμβάνονται στην δικογραφία η οποία σχηματίστηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης «κατέδειξε συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα -14,5- εκατομμύρια ευρώ». Επίσης, «κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν -73- θύματα, τα οποία υπέστησαν οικονομική ζημία τουλάχιστον -760.900- ευρώ». Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση είχε «εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την επιτόπια έρευνα σε ψηφιακά πειστήρια εντόπισε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία».

Τα κατασχεθέντα από τις Αρχές:

Πως όμως είχε στηθεί η «πυραμίδα» και γινόταν η απάτη;

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι οι πελάτες τους δεν γνώριζαν και πολλά πράγματα για τα κρυπτονομίσματα. Φρόντιζαν να έχουν όμως ένα ωραίο «περιτύλιγμα» ώστε να τους πείθουν. «Οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης -90- ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες». Επίσης, «τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event – παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα». Παράλληλα, «δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας».

Οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο όπως έδειχναν τα συχνά ταξίδια στο Ντουμπάι αλλά και τα ακριβά αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν. «Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε -21- διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι, προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας» αναφέρει το σχετικό δελτιο τύπου.

Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Επιπλέον, σε κατάλληλα στάδια της έρευνας, καίριας σημασίας ήταν η συμβολή αρμόδιου κλιμάκιου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -37.210- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -4.000- Λεκ Αλβανίας,

4 πολυτελή οχήματα,

πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και -67- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

2 πιστόλια,

2 κυνηγετικά όπλα,

57 φυσίγγια,

μηχανήματα εξόρυξης,

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας, κλπ),

πλήθος εγγράφων που επιβεβαίωναν τις δράσης της εγκληματικής οργάνωσης,

αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες, σχετικές με κρυπτονομίσματα,

χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες που επιβεβαίωναν τις χρηματικές καταβολές εκ μέρους των θυμάτων σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,

διαπιστευτήριες κάρτες πλατφορμών και

έγγραφα που σχετίζονται με τις off shore εταιρίες.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.