Μια υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε στον παραθαλάσσιο οικισμό Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όταν μια 84χρονη γυναίκα έπεσε θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης από έναν άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι είναι ανιψιός της και μάλιστα λογιστής.

Ο δράστης κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη πως είχε βεβαιωθεί πρόστιμο από την Εφορία και πως έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 5.400 ευρώ, για να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις.

Η γυναίκα, πιστεύοντας τα λεγόμενά του, παρέδωσε τα χρήματα σε έναν άγνωστο άνδρα, που εμφανίστηκε στο σπίτι της, για να τα παραλάβει.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, όταν συνομίλησε με τα παιδιά της, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αφορούν οικονομικά ζητήματα.