Την ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα αποφάσισε ο Εισαγγελέας για τους 22 συλληφθέντες που ζημίωσαν ΕΦΚΑ και ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κακουργήματα

Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη άνω των 120 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατά εξακολούθηση

Πλαστογραφία από κοινού

Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ΄εξακολούθηση.

Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση

Τα πλημμελήματα

Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών

Προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα οι 22 συλληφθέντες, μεταξύ τους και οι τέσσερις λογιστές φερόμενοι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Η δράση τους και οι «διάσημοι αχυράνθρωποι»

Οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι συνολικά 40, όμως μόνο οι τέσσερις λογιστές και οι 18 «μπροστινοί» συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Η δράση τους ξεκινά από το 2018 και έχει ζημιώσει συνολικά με ποσό άνω των 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκοβαν και εμφάνιζαν εικονικά τιμολόγια, μέσω των ανύπαρκτων μαγαζιών εστίασης και των μασατζίκων που είχαν «δημιουργήσει», ενώ παράλληλα φαινόταν ότι απασχολούσαν και προσωπικό, χωρίς όμως ποτέ να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Μέσω των φαινομενικών επιχειρήσεων τους σε Αθήνα και Μύκονο, έβγαζαν υπέρογκα ποσά, ζημιώνοντας και το ελληνικό Δημόσιο με 11 εκατομμυρία ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων, υπήρχαν και γνωστά πρόσωπα της showbiz. Ένας Tik Toker και ιδιοκτήτης επιχείρησης μασάζ, ονόματι Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι Survivor, ένας ακόμη άνδρας που είχε συμμετάσχει στο Master Chef με τo ονοματεπώνυμο Μέι Ταφσίρι και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης καφέ, με το ονοματεπώνυμο Κώστας Σιδεράτος.