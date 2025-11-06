Οι έλεγχοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» έφεραν στο φως απάτη με σπίτι που εμφανίστηκε σε αιτήσεις είκοσι διαφορετικών αιτούντων!

Παράλληλα προέκυψαν και δεκάδες περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία.

Το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, που στοχεύει να επαναφέρει κενές κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση, βρίσκεται αντιμέτωπο με απόπειρες απάτης, τις οποίες το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η ΗΔΙΚΑ επιχειρούν να φιλτράρουν με διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τις 24.10 είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα e-mails και ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί σε πολλαπλές αιτήσεις, λάθη στα στοιχεία ιδιοκτησίας, καθώς και προσπάθειες ένταξης ακινήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για ενοικίαση.

Εντοπίστηκαν επίσης εκτεταμένες δηλώσεις για ακίνητα εκτός σχεδίου, όπου οι έλεγχοι ιδιοκτησίας και καταλληλότητας είναι πιο απαιτητικοί.

Το οικονομικό κίνητρο είναι ισχυρό καθώς η επιδότηση καλύπτει έως το 50% του κόστους ανακαίνισης με ανώτατο ποσό 10.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα μισθωθεί για συγκεκριμένο διάστημα.

Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός επιδότησης και ταχείας διαδικασίας προσέλκυσε και επιτήδειους, με αποκορύφωμα το ακίνητο που δηλώθηκε είκοσι φορές από διαφορετικούς αιτούντες.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε στον Έβρο, όπου συσσωρεύτηκαν αιτήσεις για κτίσματα που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, μπλοκάρει τέτοιες περιπτώσεις πριν την εκταμίευση και εισηγείται απορρίψεις ή ανακλήσεις εγκρίσεων.

Πηγή: Καθημερινή

Π.Π.