Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές στον Πειραιά γύρω στις 16:45, το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, έπειτα από την κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό ελληνικής καταγωγής, γεννημένο το 2008, ο οποίος είχε συλληφθεί για ληστεία και διαθέτει ήδη ποινικό παρελθόν.

Το χρονικό της απόδρασης έξω από το Τμήμα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη στιγμή που ολοκληρωνόταν η επιστροφή του από τα Δικαστήρια, όπου είχε μεταχθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Μόλις το όχημα το οποίο τον μετέφερε, έφτασε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, ο 18χρονος άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου και παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες, άρχισε να τρέχει, καταφέρνοντας να διαφύγει πριν προλάβουν να τον ακινητοποιήσουν οι συνοδοί του.

Σύλληψη των αστυνομικών

Αμέσως μετά το συμβάν οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν συνελήφθησαν.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη.