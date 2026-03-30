Συναγερμός σήμανε σήμερα (30/3) στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ακινητοποίηση στα χιόνια αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον Ψηλορείτη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες, και αστυνομικοί, που φρόντισαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τον απεγκλωβισμό τους.

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί οι νεαροί που είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.

