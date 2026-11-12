Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ανήλικου αγοριού το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παγιδεύτηκε στα κάγκελα Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Σπύρου Μερκούρη, στην Αθήνα. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχθηκε κλήση για το συμβάν περίπου στις 14:45, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στη διάσωση. Κάνοντας χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν προσεκτικά στη διάνοιξη των κιγκλιδωμάτων του σχολικού συγκροτήματος.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία λίγη ώρα αργότερα, με το παιδί να απεγκλωβίζεται με ασφάλεια.