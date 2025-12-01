Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» δήλωσε σε κοντινό του πρόσωπο πως θα πάει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 Δεκεμβρίου και θα μιλήσει για όλα.

Σύμφωνα με το OPEN, ο «Φραπές» μετέφερε τα εξής: «Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο».

Πριν από κάποιες μέρες, σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε την επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

«Η κόρη μου κέρδισε 1 εκατ. ευρώ από το λαχείο»

Παράλληλα, δηλώσεις έκανε στο OPEN έκανε και ο Ανδρέας Στρατάκης, ο λεγόμενος «Χασάπης».

Ο «Χασάπης» προχώρησε σε μια διευκρινιστική δήλωση σχετικά με τα χρήματα που κέρδισε μέλος της οικογένειάς του από τυχερό παιχνίδι.

«Επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ», τόνισε.