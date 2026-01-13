Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, «ζεσταίνοντας» πλέον τα τρακτέρ τους για κάθοδο στην Αθήνα, μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους 14 μπλόκων από όλη την Ελλάδα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει κυβερνητική αντίδραση, απέναντι σε όσους αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και προβαίνουν σε αποκλεισμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για μία «πολύ ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση», αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός, σε δήλωσή του ανέφερε ότι η υπομονή της κυβέρνησης έχει εξαντληθεί, προειδοποιώντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτοί εκβιασμοί, παρανομίες ή παράλογες απαιτήσεις, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή τη δυνατότητα ειλικρινούς διαλόγου με όσους επιλέγουν συνεννόηση.

Tην ίδια στιγμή, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη, ενώ στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Μπλόκο αγροτών Νίκαιας: Πρόταση για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Να «κατέβουν» με τρακτέρ στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο, επιθυμούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, όπως διαφάνηκε από τη νέα συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής το βράδυ της Τρίτης (13/1).

Ωστόσο, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Τα παραπάνω θα τεθούν ως πρόταση στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στη 1 το μεσημέρι, στον Παλαμά της Καρδίτσας.

Στα αξιοσημείωτα της σημερινής σύσκεψης είναι και η απόφαση να «αποβληθούν» από το μπλόκο όσοι αγρότες συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό.

Το χρονικό της συνάντησης των αγροτών στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:30, το απόγευμα της Τρίτης (13/1), η προγραμματισμένη συνάντηση που είχαν οι αγρότες οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση ήταν μαραθώνια και διήρκησε πάνω από 3,5 ώρες.

Με δεσμεύσεις για το μέλλον, πολλά «θα» και χωρίς κάποια απτά αποτελέσματα, έληξε η συνάντηση στο Μαξίμου, μεταξύ αγροτών και Πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε πως ανοίγει ένας διάλογος, ωστόσο μετά από 45 ολόκληρα εικοσιτετράωρα κινητοποιήσεων, πώς είναι δυνατόν μία τόσο πολυαναμενόμενη συνάντηση να μην καταλήγει σε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα μέτρων για τον πρωτογενή παράγοντα;

Όλα τα σπουδαία και τα σημαντικά, μετατίθενται λοιπόν για το μέλλον.

Το ζήτημα των εργατών γης που «καίει» στην κυριολεξία, τα κόστη σε καύσιμα και ρεύμα, τα κόστη σε λιπάσματα, όλα τα γνωστά αυτά ζητήματα, ετέθησαν εκ νέου στο τραπέζι. Η λεπτομέρεια αυτή καταδεικνύει πως η συνάντηση στο Μαξίμου ήταν ασυντόνιστη και πάντως αντιπαραγωγικά προετοιμασμένη.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος των αγροτών της Κρήτης, Μανώλης Ορφανουδάκης, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Το καθήκον μας το κάναμε, αναφέραμε όλα τα προβλήματα. Η Κυβέρνηση έδειξε ενδιαφέρον, δεσμεύτηκε ότι άκουσε, και άμεσα θα είναι σε θέση να πει συγκεκριμένα θέματα για την καλλιέργεια της Κρήτης.

Τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, αν δεν δοθούν λύσεις, θα γυρίσουμε σίγουρα στα μπλόκα. Θα κάνει ανακοινώσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα και το πετρέλαιο. Περιμένουμε με αγωνία την απάντηση».

Νωρίτερα έφτασαν στο σημείο συνάντησης, οι 25 αγρότες από 14 αγροτικά μπλόκα κι άλλες οργανώσεις από ολόκληρη την Ελλάδα. Προηγήθηκε σύσκεψη της 25μελούς Επιτροπής στο ξενοδοχείο «Τιτάνια».

Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή του προς τους εκπροσώπους των αγροτών, δήλωσε με νόημα: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

«Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί, θα εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά», υπογράμμισε.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου

Μετά τη συνάντηση με τους αγρότες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε στη δήλωσή του ότι το νέο ηλεκτρικό τιμολόγιο για τους Έλληνες αγρότες θα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη. Σε αυτό σήμερα εντάσσονται όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και αποδεικνύονται συνεπείς επί ένα χρόνο. Επίσης, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, αλλά ούτε και το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών, που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ο Πρωθυπουργός, στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Νέα συνάντηση των αγροτών την Τετάρτη με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Νέα συνάντηση την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί θα έχουν οι αγρότες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα, όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο - Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

10) Ενίσχυση μηδικής (ζωοτροφή) στις κόκκινες περιοχές

11) Ενίσχυση θερμοκηπίων

12) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

13) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

14) Εργάτες γης

15) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

16) Εκπαίδευση αγροτών

17) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

18) Τιμές φυτοφαρμάκων

19) Ευλογιά

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

«Η σημερινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα ήταν χρήσιμη. Οι συνδικαλιστές έκαναν το αυτονόητο, να συζητήσουν τα αιτήματά τους με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Πράγμα που βοηθά και την ίδια την κυβέρνηση να κατανοήσει ορισμένες πτυχές των προβλημάτων».

Αυτό ανέφερε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του Ant1, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, με εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στη σύσκεψη συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης, στο πλαίσιο πάντοτε των δημοσιονομικών αντοχών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν:

-Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.

-Ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που εντάσσονται στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

-Ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς μηδικής που έχουν πληγεί από την κρίση της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Θα ακολουθήσουν όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, δύο νέες συναντήσεις: Αφενός του πρωθυπουργού για τα θέματα της κτηνοτροφίας και της ευλογιάς. Αφετέρου, αύριο Τετάρτη, του ιδίου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία για ιδιοκτησιακά ζητήματα χωραφιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την άρνηση αγροτοσυνδικαλιστών να προσέλθουν στο διάλογο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν κόψει την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια με τα μπλόκα και την ίδια στιγμή αρνούνταν να συζητήσουν τα αιτήματά τους με τον πρωθυπουργό που τους είχε καλέσει. Όταν εν πάση περιπτώσει αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο. Είπε ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει μια ενιαία συνάντηση, αλλά οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε να πάμε σε δύο διαφορετικές συναντήσεις. Και αντί να το θεωρήσουν αυτό ως κίνηση καλής θέλησης, ζήτησαν δύο συναντήσεις με τη δική τους μερίδα. Και ακόμη περισσότερο, επέμεναν στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Όπως και να υπάρχει εκπρόσωπος, που ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο».

«Τα λέω», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Είμαστε δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβαίνει και να επιβάλλει την άποψή του. Με αυτήν την στενά κομματική αντίληψη και με τα υπερεγώ, η Ελλάδα κατά καιρούς έχει ζημιωθεί. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη. Λυπάμαι να πω, ότι ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα αυτή που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας».

