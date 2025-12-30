Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε προεδρική κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε τη διάψευση της επίθεσης από την πλευρά της Ουκρανίας – και δήλωσε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης πηγαίνουν με τα νερά του Κιέβου.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε: «Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική επίθεση θα σκληρύνει τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις»

«Ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρούν έναν διάλογο εμπιστοσύνης, και οι ενέργειες του Κιέβου, όπως η επίθεση στην κατοικία του, δεν είναι ικανές να υπονομεύσουν αυτόν τον διάλογο».

Ακόμα, ο Πεσκόφ ρωτήθηκε αν θα παρουσιαστούν αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση, δηλώνοντας πως «αυτή είναι μια απόφαση για τον στρατό μας».

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας… Η άρνηση της επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν από τον Ζελένσκι και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι παράλογη» σημείωσε.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ για Ζελένσκι

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της ‘σύγκρουσης’. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για την Ουκρανία σήμερα το μεσημέρι

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα στις 12.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολωνικής κυβέρνησης.