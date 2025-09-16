Μετά το τέλος του Eurobasket, η Μαράια Αντετοκούνμπο δέχθηκε απειλητικά μηνύματα στο Instagram, τα οποία δημοσίευσε η ίδια προκειμένου να αποκαλύψει την προέλευσή τους. Σε ένα από τα μηνύματα, όπως έδειξε, υπήρχε η φράση: «Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένειά σου, θα φοβάσαι να πας οπουδήποτε».

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αναρτά τέτοια μηνύματα ώστε το κοινό να βλέπει ποιοι τα στέλνουν. Σύμφωνα με το κείμενο, οι αποστολείς φαίνεται πιθανό να είναι Τούρκοι χρήστες, οι οποίοι φέρονται να αντιδρούν σε επεισόδιο που έγινε κατά τη διάρκεια ζωντανού Instagram live του Έλληνα μπασκετμπολίστα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Κατά το live, ορισμένοι χρήστες εμφάνιζαν τουρκικές σημαίες στο βίντεο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε να αφαιρεθούν, κίνηση που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση ορισμένων τουρκικών Μέσων και οδήγησε στις απειλές κατά της οικογένειάς του.