Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Δευτέρας 27/07 , έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην πρεσβεία της Γαλλίας, επί της οδού Ακαδημίας, που έκτοτε έχει κλείσει για τα οχήματα.

Το απειλητικό τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε στις 11:40, από άγνωστο, σε τηλέφωνο της πρεσβείας, κινητοποιώντας ακαριαία τις αρχές, που προχώρησαν σε εκκένωση του χώρου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διενεργεί εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του κτηρίου.

Δείτε βίντεο και εικόνες της «Ζούγκλας» από την κινητοποίηση των αρχών:

Για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση και δοθεί το πράσινο φως από το ΤΕΕΜ. Επίσης έγιναν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε :

– Ακαδημίας και Ιπποκράτους

-Πανεπιστημίου και Αμερικής

-Κριεζώτου και Πανεπιστημίου