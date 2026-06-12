Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από καταγγελία σχετικά με την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2».

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση όλων των αρμοδίων, προκειμένου να εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των επιβατών και του πληρώματος.

Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα.

Παράλληλα, στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της καταγγελίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση της απειλής, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.