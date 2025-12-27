Προσπάθησε να τραβήξει όπλο με σφαίρα στη θαλάμη κατά την διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς.

Ο λόγος για έναν Τούρκο 36 ετών, ο οποίος ανήμερα τα Χριστούγεννα εντοπίστηκε στην περιοχή της Ομόνοιας.

Όταν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του ζήτησαν να σταματήσει, τότε εκείνος συμπεριφέρθηκε άψογα. Στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Πατησίων ακινητοποίησε το όχημα του αλλά, όπως αποδείχτηκε, είχε άλλες προθέσεις.

«Μόλις οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, αυτός επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη» όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου της αστυνομίας.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά την αντίστασή που προέβαλε και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για σχηματισμό δικογραφίας.

Το πιστόλι κατασχέθηκε μαζί με έναν γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.