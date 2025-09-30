Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, σε άνδρα, ο οποίος την Κυριακή (28/9) το βράδυ, είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, σε βάρος της 93χρονης κατάκοιτης μητέρας του.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από γείτονες που άκουσαν τη φασαρία.

Άνδρες της ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες στον κατηγορούμενο και σχηματίστηκε δικογραφία για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής κατά εξακολούθηση, αλλά και της παράνομης κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου, που μένει στο ίδιο κτήριο, ο κατηγορούμενος είχε μπει φωνάζοντας και απειλώντας την υπερήλικη μητέρα του για να αλλάξει τη διαθήκη της, ενώ και η τελευταία εξέφρασε φόβους για τη ζωή της από τον θυμωμένο γιο της!

Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, και σύμφωνα και με το συνήγορό του Μιχάλη Αστρακά, δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να πειράξει τη μητέρα του, με την οποία μένει στο ίδιο σπίτι.

Το Δικαστήριο ωστόσο τον καταδίκασε στην ανωτέρω ποινή, δίνοντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του.

Όμως μέχρι και την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τέθηκε ο περιοριστικός όρος της μετοίκησης, για την προσωρινή απομάκρυνση του κατηγορουμένου από το σπίτι της μητέρας του.

