Απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω του διαδικτύου κατήγγειλε πως δέχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Ως αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων ταυτοποιήθηκε 42χρονος από περιοχή της Ημαθίας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Είχε προηγηθεί σχετική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την οποία προκάλεσε καταγγελία του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα είχε κατέθεσε ο κ. Αγγελούδης, τα συγκεκριμένα μηνύματα αναρτήθηκαν στην προσωπική – πολιτική σελίδα που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έπειτα από ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε υπόθεση απειλής και εξύβρισης με χρήση ηλεκτρονικού μέσου σε βάρος Δημάρχου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 42χρονου ημεδαπού. Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία Δημάρχου, η οποία αφορούσε απειλητικά και εξυβριστικά μηνύματα που έλαβε από άγνωστο στην προσωπική – πολιτική σελίδα που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την αρμόδια Εισαγγελία, ενώ έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος, ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: voria