Ολοκληρώθηκε η διοικητική απομάκρυνση και απέλαση του 27χρονου υπηκόου Μπανγκλαντές, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις δημοσιεύοντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου καλούσε συμπατριώτες του να μεταβούν παράνομα στο Ναύπλιο υποστηρίζοντας ψευδώς ότι δεν κινδυνεύουν από αστυνομικούς ελέγχους ή απελάσεις.

Η επιχείρηση επιστροφής πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικής πτήσης τσάρτερ από την Αθήνα με προορισμό το Μπανγκλαντές, στην οποία επέβαιναν συνολικά 51 υπήκοοι της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 27χρονου.

Η απομάκρυνσή του κατέστη δυνατή καθώς απορρίφθηκε και το τρίτο διαδοχικό αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν όλες οι προβλεπόμενες ένδικες διαδικασίες.

Το βίντεο από το Ναύπλιο και η παρέμβαση Πλεύρη

Η υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας στα τέλη Ιουνίου, όταν ο 27χρονος διαβεβαίωνε σε ανάρτησή του ότι στην περιοχή του Ναυπλίου υπάρχουν θέσεις εργασίας και ότι οι αλλοδαποί μπορούν να παραμένουν ακόμη και για δεκαετίες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, δίχως τον φόβο ελέγχου από την ΕΛ.ΑΣ.

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος υπογράμμισε ότι τέτοια μηνύματα διαστρεβλώνουν τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και εξυπηρετούν κυκλώματα διακινητών. Με εντολή του υπουργού:

Η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε άμεσα τον 27χρονο και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του.

Στις 26 Ιουνίου ανακλήθηκε η άδεια διαμονής του και εκκίνησαν οι διαδικασίες για την απέλασή του.

Η απόρριψη του 3ου αιτήματος ασύλου και η νομική εκπροσώπηση

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ο 27χρονος εκπροσωπήθηκε από Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στο μεταναστευτικό πεδίο. Δύο συνήγοροι επιχείρησαν με αλλεπάλληλες νομικές προσφυγές να αποτρέψουν την απομάκρυνσή του, φτάνοντας μέχρι την κατάθεση τρίτου αιτήματος διεθνούς προστασίας, το οποίο ωστόσο κρίθηκε οριστικά απορριπτέο από τις αρμόδιες αρχές.

Από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζεται ότι η ολοκλήρωση της υπόθεσης έχει συμβολικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι το κράτος μπορεί να φέρει σε πέρας τις επιστροφές ακόμα και όταν επιχειρείται παράταση παραμονής μέσω διαδοχικών προσφυγών.

Αύξηση στις απελάσεις και τα στοιχεία του 2026

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη κυβερνητική γραμμή για ταχύτερη εξέταση του ασύλου, περιορισμό των καταχρηστικών διαδικασιών και ενίσχυση των επιστροφών: