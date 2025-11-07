Απελευθερώθηκαν οι 5 Έλληνες ναυτικοί του τάνκερ «MT Hellas Aphrodite», το οποίο κατέλαβαν πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας.

Τα μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, απελευθερώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) κατά την επιχείρηση Atalanta της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πολεμικό πλοίο «Victoria».

Απελευθερώθηκαν συνολικά 24 μέλη του πληρώματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, παρέμειναν σε άμεση επαφή με το ATALANTA».

«Μετά από μια πρώιμη επίδειξη ισχύος, η Ομάδα Πειρατικής Δράσης (PAG) εγκατέλειψε το Εμπορικό Δεξαμενόπλοιο. Η ναυαρχίδα ESPS VICTORIA με το οργανικό ελικόπτερο της, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), το Αεροσκάφος Ναυτικής Περιπολίας και Αναγνώρισης, και η Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων συμμετείχαν στην απελευθέρωση του Εμπορικού Δεξαμενόπλοιου» σημειώνουν.

Το «Victoria» θα παραμείνει σε κοντινή απόσταση από το πλοίο, μέχρι το «Hellas Aphrodite» καταφέρει να ξεκινήσει την πλεύση του χρησιμοποιώντας τον κινητήρα του.

Π.Π.