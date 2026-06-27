Κανονικά συνεχίζει το ταξίδι του το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου με τελικό προορισμό τη Σούδα Χανίων.
Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, έπειτα την πρωινή του προσάραξη σε αβαθή.
Το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, μεταφέροντας 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.
Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 με 6 μποφόρ, το πλοίο παρουσίασε ξαφνικά ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (ολικό blackout).
Δείτε το βίντεο:
Η απώλεια ισχύος οδήγησε στη προσάραξη του πλοίου σε αβαθή περιοχή κοντά στη Μήλο.
Υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στήθηκε επιχείρηση στην περιοχή.
Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια μετακίνησης, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, το πλοίο κατάφερε να αποκολληθεί με ίδια μέσα και επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο για λόγους ασφαλείας από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.
Μετά την κατάπλου στη Μήλο, το Λιμεναρχείο επέβαλε την προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου.
Για να ανάψει το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του δρομολογίου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το ολικό blackout, καθώς και νέος, υποβρύχιος έλεγχος για τη διαπίστωση τυχόν ζημιών από την επαφή με τον βυθό.
Αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαιώθηκαν για την τεχνική επάρκεια και την ασφάλεια του «ΚΙΣΣΑΜΟΣ», επέτρεψαν στους 1.246 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κρήτη.