Μεγάλη αναμένεται η συμμετοχή στη 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, καθώς εργαζόμενοι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκεται η θεσμοθέτηση δυνατότητας ημερήσιας απασχόλησης έως και 13 ωρών, που προβλέπεται για περιπτώσεις εργαζομένων με διπλή απασχόληση. Τα συνδικάτα χαρακτηρίζουν το μέτρο «εργασιακή οπισθοδρόμηση» και «νόμιμη εκμετάλλευση» εργαζομένων, κάνοντας λόγο για κατάργηση βασικών εργασιακών κεκτημένων.

Η απεργιακή κινητοποίηση έχει κηρυχθεί από τη ΓΣΕΕ και στηρίζεται από δεκάδες συνδικάτα και ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων η ΠΟΕΔΗΝ, η ΠΝΟ, η ΟΛΜΕ, η ΟΙΕΛΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο ΣΑΤΑ και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Απεργία έχει κηρυχθεί και στον δημόσιο τομέα από την ΑΔΕΔΥ.

Τα κεντρικά αιτήματα είναι:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Θέσπιση 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

ΓΣΕΕ: «Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα»

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας καταγγέλλει ότι το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για την εργασία εντείνει την ανασφάλεια και την εξουθένωση των εργαζομένων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».

ΑΔΕΔΥ: «Απόσυρση τώρα – Εμπαιγμός τα μέτρα της κυβέρνησης»

Η ΑΔΕΔΥ, που συμμετέχει δυναμικά στην απεργία, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ «εμπαιγμό» προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Διεκδικεί:

Αυξήσεις μισθών και επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Συλλογικές συμβάσεις και στο δημόσιο

Καθολική εφαρμογή του 35ώρου

Εκπαιδευτικοί: «Όχι στο 13ωρο, ναι σε μόνιμους διορισμούς»

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην απεργία, ζητώντας μισθολογική αξιοπρέπεια και μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη των χιλιάδων κενών στα σχολεία.

Παρότι δεν εξετάζεται σενάριο γενικού λουκέτου στα σχολεία, η λειτουργία τους θα επηρεαστεί από την απουσία εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΙΕΛΕ, εκπροσωπώντας τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Δεμένα τα πλοία 24ωρη απεργία από την ΠΝΟ

Σε πλήρη ακινησία θα βρίσκονται τα πλοία την Τετάρτη, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η πρόβλεψη για 13ωρη εργασία υπονομεύει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των ναυτικών, καταργώντας στην πράξη το «8ωρο – 8ωρο – 8ωρο» που διαχρονικά αποτέλεσε θεμέλιο των εργασιακών δικαιωμάτων.

Νοσοκομεία: Απεργεί και η ΠΟΕΔΗΝ

Με οριακή στελέχωση και συρρικνωμένες αποδοχές, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δηλώνουν πως δεν αντέχουν άλλο. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για δραματική υποστελέχωση και «μισθούς κατώτερους και από αυτούς του ανειδίκευτου εργάτη».

Διεκδικεί:

Μαζικές προσλήψεις και αύξηση χρηματοδότησης

Ένταξη στα ΒΑΕ

Μονιμοποίηση συμβασιούχων

Αυξήσεις μισθών και κατάργηση εργολάβων

ΣΑΤΑ: Χειρόφρενο στα ταξί

Ο ΣΑΤΑ, εκπροσωπώντας τους αυτοκινητιστές ταξί, ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Εμποροϋπάλληλοι: «Δε θα μας γυρίσουν στον Μεσαίωνα»

Με δυναμική γλώσσα, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να βγουν μαζικά στον δρόμο, κάνοντας λόγο για «πόλεμο που κήρυξαν κράτος, κυβέρνηση και εργοδοσία». Διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις με κατοχύρωση μισθών, ωραρίων και συνθηκών ασφάλειας.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Όχι στα εξαντλητικά ωράρια

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλεί όλα τα μέλη της σε συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Τα βασικά της αιτήματα:

Απόσυρση του νομοσχεδίου

Αυξήσεις και επαναφορά 13ου & 14ου μισθού

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού

Θέσπιση 35ώρου για όλους

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, θα επηρεάσει σχεδόν όλα τα μέσα μεταφοράς.

Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινούνται μόνο από 09:00 έως 21:00, λόγω στάσεων εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν και τα τρόλεϊ, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι διεκδικούν ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες συγκοινωνίες, επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ

Οι γραμμές 2 & 3 του Μετρό, η γραμμή 1 (ηλεκτρικός) και το Τραμ θα λειτουργήσουν 09:00 – 17:00 ώστε να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Η ΣΤΑΣΥ ζητά απόσυρση των μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μείωση ωραρίου στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως ίσχυαν πριν το 2012.

Σιδηρόδρομοι

Στην απεργία θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η Hellenic Train αναμένεται να ανακοινώσει ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Πτήσεις

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον δεν υπάρξει δικαστική απόφαση που να την κρίνει παράνομη. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθούν μόνο οι απολύτως απαραίτητες πτήσεις, όπως:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Μεταφορά Αρχηγών Κρατών και πρωθυπουργών.

Πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας σε επιχειρησιακές αποστολές.

Πτήσεις αεροσκαφών σε κατάσταση ανάγκης ή που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις.

Νοσοκομειακές πτήσεις και πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις της ημέρας, με τα σωματεία να καλούν σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια.