Πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και μαθητών. Έως τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες συσκέψεις και συνελεύσεις για τον καθορισμό της στάσης και των υπόλοιπων φορέων.

Παράλληλα, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) ανακοίνωσε 24ωρη συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης, «διεκδικώντας την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Πώς θα κινηθούν πλοία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σημαντικές τροποποιήσεις αναμένονται στις μετακινήσεις, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στις αστικές συγκοινωνίες:

Δεμένα τα πλοία: Τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ», με τα πλοία να αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Στάσεις εργασίας στο Μετρό: Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αποφάσισε στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 π.μ. και από τις 6:00 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.

Υπόλοιπα ΜΜΜ: Τα σωματεία των οδηγών Λεωφορείων και Τρόλεϊ, του Ηλεκτρικού και του Τραμ αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Πού και τι ώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα τα ραντεβού έχουν οριστεί ως εξής:

Αθήνα: 10:30 π.μ., Προπύλαια

Θεσσαλονίκη: 10:30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

Πειραιάς: 10:00 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πάτρα: 10:30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο: 10:00 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Λάρισα: 10:30 π.μ., κεντρική πλατεία

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες συγκέντρωσης στις υπόλοιπες πόλεις ανά την επικράτεια: