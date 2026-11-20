Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και μαθητών. Έως τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες συσκέψεις και συνελεύσεις για τον καθορισμό της στάσης και των υπόλοιπων φορέων.
Παράλληλα, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) ανακοίνωσε 24ωρη συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης, «διεκδικώντας την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.
Πώς θα κινηθούν πλοία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σημαντικές τροποποιήσεις αναμένονται στις μετακινήσεις, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στις αστικές συγκοινωνίες:
-
Δεμένα τα πλοία: Τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ», με τα πλοία να αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.
-
Στάσεις εργασίας στο Μετρό: Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αποφάσισε στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 π.μ. και από τις 6:00 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.
-
Υπόλοιπα ΜΜΜ: Τα σωματεία των οδηγών Λεωφορείων και Τρόλεϊ, του Ηλεκτρικού και του Τραμ αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους τις επόμενες ημέρες.
Πού και τι ώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις
Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα τα ραντεβού έχουν οριστεί ως εξής:
-
Αθήνα: 10:30 π.μ., Προπύλαια
-
Θεσσαλονίκη: 10:30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου
-
Πειραιάς: 10:00 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
-
Πάτρα: 10:30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
-
Ηράκλειο: 10:00 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
-
Λάρισα: 10:30 π.μ., κεντρική πλατεία
Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες συγκέντρωσης στις υπόλοιπες πόλεις ανά την επικράτεια:
-
Στις 9:00 π.μ.: Αμαλιάδα (Εργατικό Κέντρο).
-
Στις 10:00 π.μ.: Άμφισσα (πλατεία Λαού), Άρτα (Εργατικό Κέντρο Άρτας), Γιάννενα (Εργατικό Κέντρο), Λουτράκι (πλατεία ΟΣΕ), Χανιά (Δημοτική Αγορά).
-
Στις 10:30 π.μ.: Αγρίνιο (κεντρική πλατεία), Αίγιο (Τρίγωνη πλατεία), Αλιβέρι (πεζόδρομος), Αργοστόλι (πλατεία Βαλλιάνου), Άργος (πλατεία Αγίου Πέτρου), Βέροια (πλατεία Δημαρχείου), Βόλος (πλατεία Ελευθερίας), Δράμα (κεντρική πλατεία), Ελευσίνα (πλατεία Ηρώων), Ζάκυνθος (πλατεία Αγίου Μάρκου), Ηγουμενίτσα (πλατεία Δημαρχείου), Θήβα (κεντρική πλατεία), Καλαμάτα (πεζόδρομος Αριστομένους – ιστορικό δημαρχείο), Κοζάνη (κεντρική πλατεία), Κόρινθος (πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ), Κορωπί (πλατεία Ελευθερίας), Κως (πλατεία Ελευθερίας), Λήμνος (λιμάνι), Λιβαδειά (κεντρική πλατεία), Μαντούδι (κεντρική πλατεία), Νάουσα (δημαρχείο), Ναύπακτος (κεντρική πλατεία), Πρέβεζα (παλιά ΚΤΕΛ), Πτολεμαΐδα (κεντρική πλατεία), Ρέθυμνο (δημαρχείο), Ρόδος (Εργατικό Κέντρο), Σέρρες (πλατεία Ελευθερίας), Σκόπελος (παραλία), Σπάρτη (κεντρική πλατεία), Τρίπολη (πλατεία Πετρινού), Χαλκίδα (πλατεία Δικαστηρίων).
-
Στις 11:00 π.μ.: Άγιος Νικόλαος (πλατεία Ελ. Βενιζέλου), Αλεξανδρούπολη (δημαρχείο), Αταλάντη (κεντρική πλατεία), Γιαννιτσά (πλατεία ΕΠΟΝ – πεζόδρομος), Γρεβενά (κεντρική πλατεία), Έδεσσα (πλατεία Μικρών Καταρρακτών), Ελασσόνα (κεντρική πλατεία), Ιεράπετρα (κεντρική πλατεία), Ιστιαία (κεντρική πλατεία), Καβάλα (πλατεία Καπνεργάτη), Κέρκυρα (Εργατικό Κέντρο), Καστοριά (κτίριο Αντιπεριφέρειας), Κομοτηνή (κεντρική πλατεία), Λαμία (πλατεία Πάρκου), Λευκάδα (πλατεία Αγίου Μηνά), Μυτιλήνη (πλατεία Σαπφούς), Ξάνθη (κεντρική πλατεία), Ορεστιάδα (κεντρική πλατεία), Πύργος (κεντρική πλατεία – Σάκη Καράγιωργα), Τρίκαλα (κεντρική πλατεία), Φλώρινα (πλατεία Μόδη), Χίος (πλατεία Βουνακίου).
-
Στις 11:30 π.μ.: Ικαρία (πλατεία Ευδήλου), Μολάοι (πύλη Νοσοκομείου).
-
Στις 12:00 μ.: Καρδίτσα (κεντρική πλατεία).
-
Στις 5:30 μ.μ.: Κατερίνη (πλατεία Ελευθερίας).