Ρολά κατεβάζει σήμερα Τρίτη 16/12 ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας, που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται στη Βουλή, αλλά και για στήριξη των κινητοποιήσεων των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Στην απεργία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Συμβολικό λουκέτο στους δήμους

Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ κάποιοι δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ.

Σήμερα απεργούν και οι δημοτικοί υπάλληλοι λόγω συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες, για τις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και και στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Πάντως, αύριο Τετάρτη οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από τις 11:00 έως τις 17:00.