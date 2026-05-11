Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μαΐου 2026 κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Τι διεκδικούν

– Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

– Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

– Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

– Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

– Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

– Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

– Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

Πώς θα επηρεαστούν τα ΜΜΜ

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα επηρεαστούν από την απεργία με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Ποιοι θα συμμετέχουν στην απεργία

Συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα θα συμμετέχουν στην απεργία της 13ης Μαίου.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει απευθυνθεί σε εργαζόμενους και από άλλους κλάδους, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες «παράλυσης» σε πολλές υπηρεσίες του κράτους.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Τα σχολεία δεν θα κλείσουν πλήρως, παρά το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να συμμετέχουν στην απεργία.

Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, ωστόσο η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθεί από το ποιοι καθηγητές θα απεργήσουν, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν κενά.