Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσουν τα ταξί απεργία «διαρκείας», όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Ο κος Λυμπερόπουλος μίλησε για επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες, οι οποίες ξεκινούν από την ερχόμενη Τρίτη. «Κάθε μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι να μας δει ο κ. Κυρανάκης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.
Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης είναι η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η οποία «οδηγεί τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο».
Δείτε το βίντεο του προέδρου του ΣΑΤΑ να ανακοινώνει την απεργία «χωρίς ορίζοντα»:
Τα αιτήματα των οδηγών ταξί είναι τα ακόλουθα:
- Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης
- Ξεκάθαρο διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. «Με το Ε.Ι.Χ ο επιβάτης αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του, για αυτό προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση στα 150 ευρώ συν Φ.Π.Α για αυτή την υπηρεσία, για ολόκληρη την επικράτεια. Η μεταφορά από ένα σημείο (Α) προς ένα σημείο (Β) είναι έργο που ανήκει στο ταξί», αναφέρει ο κ. Λυμπερόπουλος.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.
- Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.
- Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής