Σοβαρά προβλήματα και ματαιώσεις αναμένονται στα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, καθώς αρκετά από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας θα μείνουν χωρίς ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Η κινητοποίηση επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας, καθώς και στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων των ναυτεργατών τίθεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας των πληρωμάτων σε περιοχές συγκρούσεων, η υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις 12%, καθώς και η βελτίωση των οργανικών συνθέσεων στα πλοία.

Παράλληλα, τα σωματεία ζητούν την καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, την υποχρεωτική παρουσία γιατρού εν πλω, αλλά και την επίσημη αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών.

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ αναδεικνύει τους οξυμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί διεθνώς, επικαλούμενη αναφορές για 28 επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου και 570 καταγεγραμμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα με 40 νεκρούς ναυτικούς, στοιχεία πάντως που αποτελούν εκτιμήσεις του σωματείου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η Ένωση τονίζει επιπλέον ότι οι όποιες προηγούμενες αυξήσεις έχουν εξανεμιστεί πλήρως από το κύμα ακρίβειας, οδηγώντας σε δραστική μείωση του πραγματικού εισοδήματος των ναυτεργατών.

Στάση εργασίας υπαλλήλων λιμένων και διεκδικήσεις στον ΟΛΠ

Στις κινητοποιήσεις δίνει το «παρών» και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), έχοντας εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού συντονισμού των εργαζομένων στα λιμάνια.

Η Ομοσπονδία εναντιώνεται στη χρήση των λιμενικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς και θέτει ζητήματα σχετικά με τις συνέπειες της αυτοματοποίησης στις θέσεις εργασίας, την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και τη σύναψη συμβάσεων εργασίας σε όλα τα εγχώρια λιμάνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), όπου εκκρεμεί η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μετά τη λήξη της προηγούμενης στις 31 Ιουλίου 2026, με την ΟΜΥΛΕ να απαιτεί επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικό ρόλο των εργαζομένων στις αποφάσεις λειτουργίας του λιμένα.

Παμπειραϊκή κινητοποίηση με διεθνή συντονισμό

Την ίδια μέρα λαμβάνει χώρα 24ωρη παμπειραϊκή απεργία από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ), ενταγμένη στη Διεθνή Ημέρα Δράσης των εργαζομένων σε λιμάνια παγκοσμίως. Σύμφωνα με το ΕΚΠ, συνδικαλιστικές οργανώσεις από περισσότερα από 100 λιμάνια σε τέσσερις ηπείρους συντονίζουν τις ενέργειές τους. Μεταξύ των λιμανιών που κινητοποιούνται βρίσκονται η Μασσαλία, η Γένοβα, το Μπιλμπάο, η Κωνσταντινούπολη, καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ινδία, το Μαρόκο, το Μεξικό και την Κύπρο.

Κεντρικός άξονας των διεθνών κινητοποιήσεων είναι η άρνηση εξυπηρέτησης ή μεταφοράς πολεμικού υλικού, όπλων και στρατευμάτων προς μέτωπα συγκρούσεων, με το ΕΚΠ να υπογραμμίζει πως οι στρατηγικές υποδομές δεν πρέπει να μετατρέπονται σε στόχους εμπλοκής. Παράλληλα, διεκδικούνται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, εφαρμογή 35ωρου, ουσιαστικά μέτρα αναχαίτισης της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας από βιομηχανικούς κινδύνους. Στη δράση συμμετέχουν κλάδοι λιμενεργατών, ναυτεργατών, μεταλλεργατών, οδηγών, εργαζομένων στη χημική βιομηχανία, το εμπόριο και την καθαριότητα.

Το ραντεβού των συγκεντρώσεων στον Πειραιά

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και των ναυτεργατικών σωματείων. Νωρίτερα, στις 9.15 το πρωί, η ΠΕΝΕΝ διοργανώνει προσυγκέντρωση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, απέναντι από το κτίριο του ΝΑΤ.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς όλους τους εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθιστώντας σαφές ότι η αυριανή κινητοποίηση αποτελεί προπομπό για τη συνέχεια του αγώνα, με επόμενο σταθμό την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων αναμένεται να γίνουν αισθητές τόσο στις μετακινήσεις επιβατών και οχημάτων στα νησιά όσο και στις εμπορικές λιμενικές δραστηριότητες.