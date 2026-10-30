Σημαντικά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις καταγράφονται σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), με αποτέλεσμα να ακυρώνονται διαδοχικά δρομολόγια τρένων και Προαστιακού σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η κινητοποίηση της ΠΟΣ πραγματοποιείται σε στήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), του σωματείου που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς και είχε αρχικά προκηρύξει δική του 24ωρη απεργία για σήμερα.

Η αρχική κινητοποίηση της ΠΕΠΕ κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έπειτα από προσφυγή της Hellenic Train. Στη συνέχεια, όμως, η ΠΟΣ προκήρυξε νέα 24ωρη απεργία για την ίδια ημέρα, με την εταιρεία να αντιδρά και να κάνει λόγο για προσπάθεια παράκαμψης της δικαστικής απόφασης.

Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Η Hellenic Train ενημέρωσε νωρίς το πρωί ότι, εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης, καταργούνται ολικά δεκάδες δρομολόγια σε όλο το δίκτυο.

Στην Αττική επηρεάζονται σημαντικά οι συνδέσεις του Προαστιακού.

Ακυρώνονται δρομολόγια στις γραμμές Χαλκίδα – Αθήνα – Χαλκίδα, Αφίδνες – Αθήνα – Αφίδνες, Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς, καθώς και στη σύνδεση Πειραιάς/Ρέντη – Αεροδρόμιο.

Επηρεάζεται επίσης η γραμμή Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια, με σειρά αμαξοστοιχιών να μην πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Προβλήματα και στη Βόρεια Ελλάδα

Ακυρώσεις καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, δεν πραγματοποιούνται συγκεκριμένα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, καθώς και στις συνδέσεις Σέρρες – Θεσσαλονίκη – Σέρρες και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη.

Η Hellenic Train έχει προειδοποιήσει ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για επιπλέον αμαξοστοιχίες που ενδέχεται να επηρεαστούν μέσα στην ημέρα.

Ακυρώσεις και στον Προαστιακό της Πάτρας

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στην Αχαΐα.

Ακυρώνονται δρομολόγια του Προαστιακού στις γραμμές Άγιος Ανδρέας – Πάτρα – Ρίο – Άγιος Ανδρέας και Άγιος Ανδρέας – Καμίνια – Άγιος Ανδρέας.

Παράλληλα, επηρεάζεται η σύνδεση Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, ενώ ακυρώνονται και δρομολόγια στη γραμμή Πύργος – Κατάκολο – Ολυμπία.

Επηρεάζεται και ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, καθώς και στη γραμμή Αθήνα – Λειανοκλάδι – Αθήνα.

Στον κατάλογο των ακυρώσεων περιλαμβάνονται επίσης επιπλέον δρομολόγια του Προαστιακού κατά τις ζώνες 07:00–11:00 και 18:00–22:00, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Γιατί απεργούν οι μηχανοδηγοί

Στην αιχμή των αιτημάτων της ΠΕΠΕ βρίσκονται ζητήματα που, σύμφωνα με το σωματείο, αφορούν άμεσα την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Οι μηχανοδηγοί θέτουν μεταξύ άλλων την κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, τις ελλείψεις προσωπικού, την εκπαίδευση των εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Η ΠΕΠΕ υποστηρίζει επίσης ότι η Hellenic Train αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο, ενώ κάνει αναφορά σε 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, τις οποίες συνδέει με τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο εργασίας.

«Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση», σημειώνει το σωματείο, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από ουσιαστική συζήτηση και όχι μέσω δικαστικών προσφυγών.

Τι ζητά η ΠΟΣ

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και αυξημένες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του τροχαίου υλικού.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών απαιτεί επαρκή στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονες υποδομές.

Παράλληλα ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, παρουσία και της διοίκησης της Hellenic Train.

Η αντίδραση της Hellenic Train

Η Hellenic Train έχει αντιδράσει έντονα στην επαναπροκήρυξη της απεργίας.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι η αρχική κινητοποίηση της ΠΕΠΕ κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και υποστηρίζει ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνη που είχε ήδη τεθεί υπό δικαστική κρίση.

Κατά τη Hellenic Train, η κατάσταση προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες, ενώ η εταιρεία έχει δηλώσει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Συνεχής ενημέρωση για τις ακυρώσεις

Η λίστα των δρομολογίων που δεν πραγματοποιούνται ενημερώνεται μέσα στην ημέρα.

Στις 06:38 το πρωί η Hellenic Train δημοσίευσε νέο κατάλογο με ολικές καταργήσεις αμαξοστοιχιών και διευκρίνισε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για επιπλέον δρομολόγια.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακίνηση με τρένο ή Προαστιακό σήμερα καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση του συγκεκριμένου δρομολογίου τους πριν μεταβούν στον σταθμό.