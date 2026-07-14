Την αμέριστη συμπαράστασή της στην προσεχή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης εκφράζει η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ, τασσόμενη στο πλευρό του «Σωματείου Εργατοτεχνιτών, Ναυτεργατών και Υπαλλήλων Διώρυγας Κορίνθου». Η Ένωση χαρακτηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων απόλυτα δίκαια και τεκμηριωμένα, όπως αυτά έχουν ήδη κοινοποιηθεί επίσημα μέσω εξωδίκου προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Τα βασικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι διεκδικήσεις αφορούν:

– Την υποστελέχωση: Έντονη έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμες υπηρεσίες της διώρυγας.

– Τον νέο κανονισμό εργασίας: Ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται ως αναχρονιστικό και υποτιμητικό για τα εργασιακά δικαιώματα.

– Την εργασιακή πίεση: Καταγγελίες για συστηματικό bullying και ανάθεση αλλότριων καθηκόντων εκτός της σύμβασης εργασίας τους.

– Το ωράριο απασχόλησης: Πρόταση για κυλιόμενες εβδομαδιαίες βάρδιες στα σκάφη του Ισθμού (πρωί, απόγευμα, βράδυ) με εξασφάλιση του απαραίτητου εβδομαδιαίου ρεπό, όπως ορίζει ο νόμος για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Απαξίωση του εξοπλισμού και κίνδυνοι

Παράλληλα, οι ναυτεργάτες και το προσωπικό κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχή υποβάθμιση και τη μηχανική απαξίωση του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η διαχειρίστρια εταιρεία του Ισθμού, γεγονός που δυσκολεύει την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Συντονισμός δράσης και συναντήσεις της ΠΕΝΕΝ

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της απεργίας, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή σύσκεψη του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ με το Διοικητικό Συμβούλιο του τοπικού Σωματείου και τη συμμετοχή εργαζομένων, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή γραμμή πλεύσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις:

– Κοινή παράσταση διαμαρτυρίας του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ και του Σωματείου στην τοπική Λιμενική Αρχή.

– Παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).

– Επαφή με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου με σκοπό τον συντονισμό και την έμπρακτη ενίσχυση του απεργιακού αγώνα.

Η ΠΕΝΕΝ κλείνει το μήνυμά της στέλνοντας ευχές για επιτυχία και νίκη στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Διώρυγας Κορίνθου.