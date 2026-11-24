Αλλαγές στις μετακινήσεις και στη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και σχολείων φέρνουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, προσλήψεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στην Αθήνα, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργήσουν για συγκεκριμένες ώρες, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις. Παράλληλα, ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ: Δρομολόγια από τις 09:00 έως τις 18:00

Τα σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ συμμετέχουν στην απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας με δύο στάσεις εργασίας:

Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 .

. Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Το ανακοινωμένο διάστημα λειτουργίας για το Μετρό, τον Ηλεκτρικό και το Τραμ είναι 09:00–18:00.

Για λεωφορεία, τρόλεϊ και Προαστιακό αναμένονται διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα της ημέρας. Οι επιβάτες χρειάζεται να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των συγκοινωνιακών φορέων πριν ξεκινήσουν τη μετακίνησή τους.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις μισθών, αναγνώριση της προϋπηρεσίας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Πλοία: 24ωρη απεργία από τα ναυτεργατικά σωματεία

Η κινητοποίηση στη ναυτιλία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, επηρεάζοντας προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η ΠΕΜΕΝ και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν προκηρύξει πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Διεκδικούν ενιαία συλλογική σύμβαση, αυξήσεις 12% σε μισθούς και επιδόματα, 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, επαρκή στελέχωση και μέτρα ασφάλειας.

Η ΠΕΝΕΝ συμμετέχει με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής. Στην κινητοποίηση παίρνουν μέρος και τα πληρώματα ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών, ζητώντας εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και τήρηση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης.

Όσοι έχουν εισιτήρια για την Τετάρτη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το πρακτορείο τους, ώστε να ενημερωθούν για αλλαγές και ακυρώσεις.

Πτήσεις: Συμμετέχει η ΟΣΥΠΑ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, από τις 00:00 έως τις 23:59.

Η ΟΣΥΠΑ καταγγέλλει ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις στις προσλήψεις και στην καταβολή αποδοχών, καθώς και προβλήματα στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για κρίσιμα συστήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, θα διατεθεί προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση, μεταξύ άλλων, διερχόμενων πτήσεων από το FIR Αθηνών, πτήσεων VIP, στρατιωτικών αποστολών, αεροδιακομιδών, ανθρωπιστικής βοήθειας και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των επιπτώσεων στις προγραμματισμένες επιβατικές πτήσεις. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Σχολεία: Η λειτουργία εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Στην απεργία συμμετέχουν η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, καθώς το πρόγραμμα κάθε μονάδας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Γονείς και μαθητές μπορούν να ενημερώνονται από τη διεύθυνση του σχολείου για τυχόν αλλαγές στα μαθήματα.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, μόνιμους διορισμούς, αναστολή συγχωνεύσεων τμημάτων, αυξήσεις αποδοχών και μεγαλύτερη χρηματοδότηση της Παιδείας.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνουν εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις. Μεταξύ αυτών:

Αθήνα: 10:30, Προπύλαια.

10:30, Προπύλαια. Θεσσαλονίκη: 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου.

10:30, Άγαλμα Βενιζέλου. Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

10:30, Εργατικό Κέντρο. Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

10:00, πλατεία Ελευθερίας. Λάρισα: 10:30, Κεντρική Πλατεία.

10:30, Κεντρική Πλατεία. Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

10:30, πλατεία Ελευθερίας. Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

10:00, Εργατικό Κέντρο. Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

10:00, Δημοτική Αγορά. Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.

Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση των Προπυλαίων απευθύνει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Αγρότες από διάφορες περιοχές σχεδιάζουν επίσης να δώσουν το παρών στις κινητοποιήσεις με συμβολικό αριθμό τρακτέρ.