Χωρίς ταξί θα παραμείνει η χώρα από σήμερα, 17 Μαρτίου, έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, καθώς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές προχωρούν σε εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), είναι η παράταση του μέτρου που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο, έως το 2035. Παράλληλα, οι αυτοκινητιστές αντιτίθενται και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ. οχήματα και βανάκια, να πραγματοποιούν αστικές μεταφορές επιβατών.

Μεταξύ άλλων ζητούν:

–παράταση στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, έως ότου η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων γίνει οικονομικά προσιτή

-ελάφρυνση των παραβάσεων που σχετίζονται με τις ειδικές άδειες

-σαφείς και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για τα ζητήματα που επηρεάζουν το επάγγελμα. Επιπλέον, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινητοποιήσεων, όπως πορείες και δράσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς οδικούς άξονες.