Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία και οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί στην Αττική.

Σήμερα Τετάρτη οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στις 10 π.μ. Σπύρου Πάτση & Λεωφ. Αθηνών με τα ταξί, με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Μεταφορών για να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και ακολούθως θα συνεχίσουν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη, χωρίς τα ταξί, οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».

Ήδη σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί, λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.