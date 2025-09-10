Χωρίς ταξί και σήμερα Τετάρτη (10/9) η Αθήνα, λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην κοινή υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών με βαν.

Κύριο αίτημά τους, είναι η απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης μεταξύ των υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα βανάκια, τα οποία θεωρούνται επιβατηγά ΙΧ οχήματα, έτσι ώστε να μπορούν και εκείνα να κάνουν επαγγελματικές κούρσες εντός αστικού ιστού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από την συγκέντρωση των αυτοκινητιστών Ταξί, έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας:

Ένα επιπλέον αίτημα των αυτοκινητιστών ταξί, είναι και η πρόσβαση τους λεωφορειολωρίδες, δεδομένου ότι από 1/1/2026 θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μόνο στα ηλεκτροκίνητα ταξί. Οι αυτοκινητιστές θεωρούν ότι έτσι θα δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός.

Ως προς τις κινητοποιήσεις, σήμερα Τετάρτη, οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση των λεωφόρων Καβάλας και Σπύρου Πάτση.

Από εκεί ξεκίνησαν οχηματοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών, φωνάζοντας συνθήματα, ενώ επιδιώκουν να έχουν μια συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου.

Σε κάθε περίπτωση θα παραδώσουν ψήφισμα, όπως συνέβη και χθες στο υπουργείο Τουρισμού.

Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν επίσης και έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε σχετική ανάρτηση: