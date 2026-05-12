Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, διευκρινίζεται από την ΑΔΕΔΥ ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των ΜΜΜ, τα οποία αναμένεται να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Η ανακοίνωση έγινε προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και να αποφευχθεί η σύγχυση που έχει προκληθεί από ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράγονται σε ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης.

Τα αιτήματα της απεργίας

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην απεργία στις 13 Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς»

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.