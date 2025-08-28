Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Πέμπτη (28/8), οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής, για ψήφιση, του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της, καθώς εκτιμά ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου», και ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Παρά την απεργία κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν θα απεργήσει και τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν με βάση τον προγραμματισμό.

Την ίδια ώρα, η στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), από τις 09:30 έως τις 13:30, κηρύχθηκε παράνομη, και έτσι δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην απεργία συμμετέχουν όλες οι ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), Εκπαιδευτικοί (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), Υγειονομικοί (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ) κ.λπ.

Το κάλεσμα για συγκέντρωση είναι στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, ενώ πολλές προσυγκεντρώσεις είναι στις 9.30, σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας.

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ. Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας, να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή:

«Η Κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής:

«Το νομοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση της ΝΔ στην ολομέλεια της Βουλής, αυγουστιάτικα, για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημόσιων Υπαλλήλων, αποτελεί αιτία πολέμου!», σημειώνει το Συνδικάτο ΟΤΑ ν. Αττικής.

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών Δημοσίων Σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» κ.α.

Το κάλεσμα της ΕΛΜΕ Πειραιά

«Επιδιώκουν «σιωπητήριο» στους χώρους δουλειάς. Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι ευχαριστώ. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα “θέλω” των επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικά σήμερα, με την όξυνση των ανταγωνισμών και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, με τη στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής (φοροληστεία, ακρίβεια κ.ά.) πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, την ποινικοποίηση των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.

Το νομοθέτημα, όμως, αυτό αποκαλύπτει το φόβο τους. Φοβούνται, διότι γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος των Εκπαιδευτικών, συνολικά των Δημοσίων Υπαλλήλων αρνείται να συμβιβαστεί και επιλέγει να αντιταχθεί στις επιλογές τους. Υπερασπίζεται μέσα από τα Σωματεία του τα δικαιώματά του. Οι Εκπαιδευτικοί στέκονται δίπλα στους μαθητές τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα, οι Υγειονομικοί δίπλα στους ασθενείς καταγγέλλοντας τις ελλείψεις στα Νοσοκομεία κ.λπ.. Φοβούνται, γιατί βλέπουν ότι αναπτύσσεται ένα ρεύμα αγώνα και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και μέσα στο Δημόσιο. Μέσα στα σχολεία συναντούν σοβαρές αντιδράσεις για τις βασικές επιλογές τους, για την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την πολιτική κατηγοριοποίησης της Εκπαίδευσης, τα Ωνάσεια Σχολεία, τα κενά, την αδιοριστία και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις των Εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων. Δεν μπορούν πια να πείσουν κανέναν με επιχειρήματα για την ορθότητα της πολιτικής τους. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι αντιδρούμε στην εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, είμαστε ενάντια στη σφαγή λαών όπως του Παλαιστινιακού, στεκόμαστε στη «σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η ταξική πάλη δεν σταμάτησε ποτέ με Νόμους και Διατάγματα και ούτε τώρα πρόκειται να σταματήσει. Ενημερώνουμε τους φωστήρες της Κυβέρνησης, ότι όχι μόνο δε θα κάνουμε πίσω, αλλά θα ενισχύσουμε ακριβώς αυτό που τρέμουν. Οι Εκπαιδευτικοί, μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμενους στο υπόλοιπο Δημόσιο, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, θα υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης γύρω από οποιοδήποτε συνάδελφο βρεθεί στο στόχαστρο του αυταρχισμού.

Με το συλλογικό μας αγώνα, με δύναμη την ενότητα με όλο το λαό και όχημα τα Σωματεία μας θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους».

Κάλεσμα από ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Αφορμή αποτελεί η κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «αντεργατικό τερατούργημα» και «εργαλείο ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

– Στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι η τιμωρία των επίορκων –για τους οποίους ήδη ισχύουν αυστηρές ποινές– αλλά η ενίσχυση της καταστολής των εργαζομένων και η ποινικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής τους δράσης.

– Αλλαγή στα Πειθαρχικά Συμβούλια: περιορίζεται δραστικά η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, ενώ αφαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί. Τη θέση τους παίρνουν αποκλειστικά νομικοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γεγονός που, όπως καταγγέλλεται, θα οδηγήσει σε πλήρη κρατικό έλεγχο των αποφάσεων.

– Απόλυση μέσω «αξιολόγησης»: προβλέπεται δυνατότητα απόλυσης σε όσους αρνηθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ακόμα κι αν αυτό αποτελεί άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, όπως η απεργία.

– Αναχρονιστικές διατάξεις: διατηρείται και ενισχύεται το πειθαρχικό αδίκημα της «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», το οποίο θεωρείται εργαλείο αυθαίρετης δίωξης.

– Αυτοδίκαιη αργία: οι υπάλληλοι που παραπέμπονται για δευτερεύουσας σημασίας αδικήματα τίθενται σε αργία, χωρίς σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να επιβάλει καθεστώς φόβου στους εργαζόμενους, προκειμένου να προχωρούν ανεμπόδιστα πολιτικές επιλογές που, όπως αναφέρει, «υποβαθμίζουν τις δημοτικές δομές, ευνοούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις».

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί αναμόρφωση αλλά «παραμόρφωση», καθώς συγχέει ποινικά αδικήματα με πειθαρχικά παραπτώματα. «Ο πραγματικός στόχος είναι να καλυφθούν κυβερνητικές και πολιτικές ευθύνες, μεταφέροντας το βάρος στους εργαζόμενους και καθιστώντας τους εξαρτημένους από τη διοικητική ή πολιτική ηγεσία κάθε φορέα», υπογραμμίζει.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και συνολικά στον δημόσιο τομέα, να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης 28 Αυγούστου, και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Το σύνθημα της ανακοίνωσης είναι σαφές: «Απαιτούμε να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται και δεν εκβιάζονται!»