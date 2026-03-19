Κινητοποιήσεις σε πολλαπλά μέτωπα καταγράφονται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στο κέντρο της Αθήνας, με εργαζόμενους από διαφορετικούς κλάδους να κατεβαίνουν σε απεργία και συγκεντρώσεις.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων συμμετέχουν υγειονομικοί, οδηγοί ταξί και υπάλληλοι σε φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, διεκδικώντας βελτιώσεις σε μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι υγειονομικοί πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας από τις 8:00 έως τις 15:00 στην Αττική, έπειτα από απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ.

Στις 9:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως τονίζουν, ο αγώνας τους αφορά τόσο τη βιωσιμότητα του ΕΣΥ όσο και την αξιοπρεπή μεταχείριση ασθενών και εργαζομένων.

Συνεχίζεται, παράλληλα, η απεργία των οδηγών ταξί.

Στην Αθήνα, οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10:30 στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Αντιγόνης, παρατάσσοντας τα οχήματά τους με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισού.

Βασικό σημείο τριβής αποτελεί το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει ήδη εισαχθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για κλιμάκωση των αντιδράσεων ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μαζικής καθόδου στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Απεργία στις εφορίες και τις κτηματικές υπηρεσίες

Την ίδια ώρα, σε 24ωρη απεργία βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, με συγκέντρωση προγραμματισμένη για τις 12:00 στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι εφοριακοί κάνουν λόγο για ασφυκτικές συνθήκες εργασίας, εντατικοποίηση και μισθούς που δεν επαρκούν μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες αναδιαρθρώσεις υπηρεσιών έχουν επιβαρύνει τόσο τους ίδιους όσο και τους πολίτες.

Στην κινητοποίηση έχει εκφράσει τη στήριξή της και η ΑΔΕΔΥ, ενισχύοντας το απεργιακό μέτωπο της ημέρας.