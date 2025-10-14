Σε ρυθμούς απεργιακών κινητοποιήσεων κινείται σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, η χώρα, καθώς συνδικάτα και εργαζόμενοι προχωρούν σε πανελλαδική απεργία με αφορμή τη συζήτηση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, αντιδρώντας κυρίως στη ρύθμιση που προβλέπει εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως, κάνοντας λόγο για «οπισθοδρόμηση στα εργασιακά δικαιώματα».

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τρένα να τροποποιούν ή να αναστέλλουν τα δρομολόγιά τους, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

-Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09.00 έως τις 17.00

– Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν από 09.00 έως τις 21.00

– 24ωρη απεγία στα τρένα και τον προαστιακό σιδηρόδρομο

– 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, τα αιτήματά της είναι τα εξής:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

– Κατάργηση της εισφοράς 2%.

– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Επίσης, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που, όπως επισημαίνει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Ταυτόχρονα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Ακόμα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καλεί κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, καθώς και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 11:00.

Τέλος, το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων στα Προπύλαια, στις 10:30.

Ειδικότερα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής :

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια :

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

-από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

-από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

-από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

-από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

-από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

-από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

-από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

-από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

-από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

-από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

-από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ , από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Τρένα – Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ – ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας. Αναμένεται τις επόμενες ώρες ανακοίνωση της Hellenic Train. καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ καθώς

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωργη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες – χρήστες και όλους τους πολίτες. Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί .

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).