Με τη δημοσίευσε σε ΦΕΚ της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, που ρυθμίζει τα περί θήρας στην Ελλάδα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την φετινή κυνηγετική περίοδο που ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2025 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Με βάση την απόφαση, προβλέπεται απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη:

-αγριοκούνελο (η λήξη της θήρας τους είναι 10η Μαρτίου 2026)

-αγριόχοιρος

-αλεπού

-πετροκούναβο

-φάσα

-αγριοπερίστερο

-καρακάξα,

-κάργα

-κουρούνα

-ψαρόνι

Σημαντική παράμετρος της νέας ρυθμιστικής είναι η διατήρηση στα ίδια επίπεδα του ημερήσιου και ετήσιου ορίου θήρευσης του τρυγονιού, με το ημερήσιο όριο να παραμένει στα 4 άτομα και το εθνικό ετήσιο όριο στα 36.000 τρυγόνια.

Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε). Η εφαρμογή, θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη ιαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί.

Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Παράλληλα με ειδικές ρυθμίσεις:

– απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

– περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2025 μέχρι και τις 28.02.2026 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

– Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.

– Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2025 μέχρι 20.01.2026 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2026 μέχρι 28.02.2026 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

-Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.08.2025 μέχρι 14.09.2025, στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.

– Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

– Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

-Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην νήσο Τήλο της Δωδεκανήσου και στη νήσο Γυάρο των Κυκλάδων.

– Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφιλιάς»

– Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της υπουργικής απόφασης «Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων»

Το κυνήγι απαγορεύεται:

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων

κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας

Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις εντός απόστασης 100 μέτρων από υγροτόπους:

α) Πυροβολισμοί με σκάγια που περιέχουν μόλυβδο (εκφρασμένο ως μέταλλο) σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 1 % κατά βάρος και

β) μεταφορά τέτοιων σκαγιών κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο βολών πυροβόλου όπλου σε υγροτόπους (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/57).

1.8 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

1.11. Απαγορεύονται οι πυροβολισμοί επί του επίσημου εθνικού και πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου και σε ζώνες που ορίζονται από απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν τους.

1.12. Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης

1.13. Στην περιοχή πέριξ των εγκαταστάσεων του αναψυκτήριού και του θεάτρου στη Χερσόνησο του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην νήσο Πάρο και σε απόσταση 250 μέτρων από αυτές

1.14 Στην ζώνη προστασίας 1 (ΠΦ1) του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Ακαρνανικών Ορέων.