Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς το ιατροδικαστικό πόρισμα, τα ευρήματα στη μοτοσικλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι.

Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ατύχημα με δίκυκλο, αλλά τώρα δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο πρόεδρος της κοινότητας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, πατέρας μιας κόρης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και είχε ταυτίσει τη δράση του με την προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων της περιοχής. Σύμφωνα με συγχωριανούς και φίλους του, είχε συγκρουστεί πολλές φορές με συμφέροντα που σχετίζονταν με την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις ζημιές που προκαλούνταν σε περιουσίες και καλλιέργειες.

Οι πρώτες αμφιβολίες για την εκδοχή του ατυχήματος

Οι γιατροί που ανέλαβαν τη νοσηλεία του ήταν από τους πρώτους που εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ενός απλού τροχαίου. Οι βαριές κακώσεις στο κεφάλι του θύματος, σε συνδυασμό με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η μοτοσικλέτα του, δεν έμοιαζαν να συνάδουν με μια απλή πτώση από μηχανάκι, καθώς δεν έφερε τα αναμενόμενα ίχνη που συνήθως καταγράφονται σε περιπτώσεις εκτροπής ή σύγκρουσης. Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Κεντρικό ρόλο στην ανάδειξη των αντιφάσεων της υπόθεσης είχε ο γαμπρός και στενός φίλος του θύματος, Μανώλης Προβιδάκης. Από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η εικόνα δεν παρέπεμπε σε τροχαίο δυστύχημα και ξεκίνησε προσωπική έρευνα. Το «Φως στο Τούνελ» επικοινώνησε μαζί του, ο οποίος ανέφερε πως: «Ο Αλέκος για μένα ήταν σαν αδερφός και έκανα ό,τι μπορούσα για να μάθω την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψα πως χτύπησε στο δοκάρι, όπως είχε ειπωθεί, ούτε ότι έπεσε απλώς με το μηχανάκι του. Ήταν ένας πολύ προσεκτικός άνθρωπος. Άρχισα αμέσως να κάνω κινήσεις για να βρω στοιχεία. Από την πρώτη κιόλας ημέρα πίστευα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του εργάτη που περίμενε τον πρόεδρο στο χωράφι. Όπως ανέφερε, ενώ βρισκόταν στην εργασία του άκουσε από μακριά τον χαρακτηριστικό ήχο της μοτοσικλέτας να πλησιάζει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε φωνές και μια έντονη κραυγή που του προκάλεσε εντύπωση. Ο πρόεδρος, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο σημείο.

Το χωράφι βρισκόταν περίπου 200 μέτρα από το σημείο όπου ακούστηκαν οι ήχοι και ο εργάτης δεν είχε οπτική επαφή με τον δρόμο. Ακούγοντας αργότερα ξανά τον ήχο του δίκυκλου να απομακρύνεται, θεώρησε ότι πιθανότατα είχε γίνει κάποιο λάθος και έτσι συνέχισε την εργασία του. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας από το χωράφι, εντόπισε δίπλα στον δρόμο χυμένο καφέ και μια σκισμένη σακούλα με μισοφαγωμένο τοστ.

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και ο επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή που τον είδε βαριά τραυματισμένο μέσα στο σπίτι του. «Με τον Αλέξανδρο ήμασταν κολλητοί φίλοι. Εκείνο το πρωί είχαμε μιλήσει δύο φορές στο τηλέφωνο. Ήταν απολύτως φυσιολογικός, μιλούσαμε για καθημερινά πράγματα», ανέφερε.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως είπε, δέχθηκε τηλεφώνημα από την κόρη του 49χρονου. «Με πήρε και μου είπε, έλα γρήγορα γιατί ο μπαμπάς δεν είναι καλά. Μέσα σε πέντε λεπτά ήμουν σπίτι τους».

Ο ίδιος περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε ως σοκαριστική. «Τον είδα καθισμένο κάτω στο χαλί. Η κόρη του τον κρατούσε αγκαλιά. Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με το κεφάλι γερμένο και τα μάτια μισόκλειστα. Προσπαθούσα να του μιλήσω για να καταλάβω τι είχε συμβεί, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Αυτό έγινε την 1η Μαρτίου».

Η παράνομη κτηνοτροφία και οι εντάσεις στο χωριό

Η έρευνα στράφηκε και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει ο πρόεδρος της κοινότητας με πρόσωπα της περιοχής. Κάτοικοι του Απεσωκαρίου κάνουν λόγο για ένα κλίμα φόβου που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των προβλημάτων που δημιουργούσε σε καλλιεργητές και ιδιοκτήτες γης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος και είχε έρθει επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με συγκεκριμένους κτηνοτρόφους. Την ίδια ώρα, φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους, πως δεχόταν πιέσεις και βρισκόταν σε συνεχή σύγκρουση με άτομα που αντιδρούσαν στις παρεμβάσεις του.

Η εκπομπή μίλησε και με τη στενή φίλη του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και πρώην αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία φαίνεται να ρίχνει φως στην υπόθεση. Όπως λέει, «Τα πρόβατα κατέστρεφαν τις καλλιέργειές μας και τον χειμώνα δεν είχαμε σοδειές. Δεν υπήρχε διαμάχη με έναν μόνο βοσκό, το πρόβλημα αφορούσε πολλούς. Ο Αλέκος (όπως τον φώναζαν) ήταν από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας και αγωνιζόταν, μαζί με κάποιους από εμάς, να προστατεύσει τόσο τη δική του περιουσία όσο και των συγχωριανών του. Εξαιτίας αυτού, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη…»

Η ίδια υποστήριξε ότι οι κάτοικοι δεν είχαν την αναμενόμενη ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Το γεγονός ότι το ίδιο το Δασαρχείο μάς έλεγε πως δεν θα έρθει να κάνει έλεγχο, επειδή δεν είναι δική του αρμοδιότητα, και ότι αυτά συμβαίνουν, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν υπάρχει χωριανός που να μην έχει κάνει έστω ένα παράπονο για αυτή την κατάσταση. Γνωρίζω πως ο Αλέκος είχε έρθει σε έντονες αντιπαραθέσεις με βοσκούς, επειδή δεν σέβονταν τις περιουσίες μας. Είχαν συγκεντρωθεί ακόμη και υπογραφές για να απομακρυνθούν κάποιοι από αυτούς. Έφυγαν για ένα διάστημα, όμως επέστρεψαν ξανά. Οι εντάσεις συνεχίστηκαν και δυστυχώς αυτή η ιστορία κρατά εδώ και πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.