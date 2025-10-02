Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σε μία άνευ προηγουμένου καταγγελία προέβη η «Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη» (ΠΕΑΝΔ), για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, που σημειώθηκε σε γνωστό Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, με «πρωταγωνιστή» ένα πεντάχρονο παιδί που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1.

Σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειας και της ΠΕΑΝΔ, το παιδί κινδύνευσε να υποστεί σοβαρή υπογλυκαιμία εξαιτίας της ανεπαρκούς φροντίδας από τη σχολική νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να μην είχε την απαιτούμενη γνώση χειρισμού αντλίας ινσουλίνης, ούτε έδειξε διάθεση να επιμορφωθεί περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είχαν μεριμνήσει να της παρασχεθεί σχετική εκπαίδευση από ειδικό.

Το Σχολείο είχε αποδεχθεί την εγγραφή του παιδιού, γνωρίζοντας την πάθησή του, και έχοντας λάβει οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους γονείς και την ΠΕΑΝΔ, η ελλιπής ανταπόκριση της νοσηλεύτριας οδήγησε σε επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία του μαθητή, με αποτέλεσμα την τελική απομάκρυνσή του από το Σχολείο.

Οι λόγοι που επικαλέστηκε η Διοίκηση

Όπως αναφέρουν οι γονείς, οι λόγοι που δόθηκαν για την απόφαση αποβολής του παιδιού προκαλούν προβληματισμό:

• Ο ήχος του αισθητήρα γλυκόζης «ενοχλούσε» τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

• Η συχνή ανάγκη του παιδιού να επισκέπτεται την τουαλέτα θεωρήθηκε «παρεμβολή» στη σχολική διαδικασία.

• Η κατανάλωση χυμού ή κράκερ για τη ρύθμιση του σακχάρου προκάλεσε αντιδράσεις σε άλλους μαθητές, καθώς – όπως καταγγέλλεται – δεν υπήρξε καμία προσπάθεια ενημέρωσης της τάξης για την ιδιαιτερότητα του συμμαθητή τους.

Η οικογένεια κάνει λόγο για «απαράδεκτη στάση», τόσο της Διεύθυνσης όσο και της δασκάλας, επισημαίνοντας πως το παιδί υπέστη ψυχολογική πίεση και τελικά την εμπειρία της απόρριψης, λόγω της πάθησής του.

Η δοκιμασία της οικογένειας

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ενώ ο πατέρας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχει ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά με δάνειο προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα δίδακτρα του Ιδιωτικού Σχολείου, στο οποίο είχαν διαβεβαιωθεί ότι υπήρχε επαρκής υποστήριξη με νοσηλεύτρια σε κάθε βαθμίδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα τα οποία διατυπώνει η ΠΕΑΝΔ, προαναγγέλλοντας περεταίρω κινήσεις:

• Θα αποδοθούν ευθύνες στη σχολική μονάδα και στη νοσηλεύτρια για την ελλιπή υποστήριξη;

• Θα υπάρξει επίσημη γραπτή αιτιολόγηση για την απομάκρυνση του παιδιού;

• Θα αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς την αναγκαία παρέμβαση;

Η οικογένεια καλεί τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν το ζήτημα άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν, αλλά και για να προστατευτούν τα δικαιώματα παιδιών με χρόνιες παθήσεις στο σχολικό περιβάλλον.

Τώρα ζητούν και τα ρέστα

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την Πρόεδρο της «Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη» (ΠΕΑΝΔ), Σοφία Μανέα, η οποία μας ανέφερε ότι η όλη αυτή συνθήκη έχει φέρει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού, ενώ μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας, η νοσηλεύτρια του σχολείου αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, απειλεί την μητέρα του 5χρονου με αγωγές και μηνύσεις. Το σχολείο έβγαλε σε πενθήμερη άδεια τη νοσηλεύτρια, προκειμένου να παρέλθει ο χρόνος που ζήτησαν οι γονείς για να προετοιμάσουν το παιδί τους, για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Το άτομο που έβαλε στην θέση της προηγούμενης νοσηλεύτριας, ήταν εντελώς ακατάλληλο, καθώς καλούσε στο τηλέφωνο τους γονείς και τους ρωτούσε… τι κουμπί πρέπει να πατήσει στο μηχάνημα (!). Το σχολείο άφησε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες αν οι γονείς επιμείνουν στα όσα καταγγέλλουν, ενώ αρνούνται να τους δώσουν εγγράφως τις αιτίες που τους ανέφεραν όταν ζήτησαν απομάκρυνση του μικρού μαθητή, λέγοντας τώρα ότι… ποτέ δεν είπαν κάτι τέτοιο.

Όπως καταγγέλλει η κα Μανέα, είναι μια τακτική που έχουν συναντήσει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Υπάρχουν σχολεία που δείχνουν σε γονείς διαβητικών παιδιών, ότι στην πράξη δεν τους παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα, για την οποία αρχικώς είχαν δεσμευθεί, αναγκάζοντάς τους να αλλάξουν σχολείο στο παιδί τους, χωρίς να τους το ζητήσουν επισήμως.

Ακούστε τα όσα αναφέρει στη «Ζούγκλα» η Πρόεδρος της ΠΕΑΝΔ: