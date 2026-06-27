Τραγική κατάληξη είχε το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί 27 Ιουνίου 2026, στο σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Η 43χρονη γυναίκα, η οποία είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.

Το ιατρικό ανακοινωθέν και η τιτάνια μάχη των γιατρών

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσει στη ζωή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ως μη αναστρέψιμη, καθώς ο πυροβολισμός της προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη και σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδικασία:

«Η τραυματίας, αμέσως μετά τη διακομιδή της, υποβλήθηκε σε επείγουσα αξονική τομογραφία. Λόγω των ευρημάτων, κρίθηκε επιβεβλημένο να εισαχθεί εσπευσμένα στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, άφησε την τελευταία της πνοή».

Η οικογένεια της γυναίκας ενημερώθηκε αμέσως από τις αρχές για το τραγικό συμβάν και αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, όμως μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο, η 43χρονη είχε ήδη καταλήξει.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων από τους αυτόπτες μάρτυρες και τον σοκαρισμένο εκπαιδευτή, συλλέγοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την τυπική ολοκλήρωση της δικογραφίας.

Το χρονικό της αυτοχειρίας και η φράση-κλειδί

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η 43χρονη γυναίκα είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη μόλις τρεις ημέρες πριν για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Το πρωί του Σαββάτου (27/06) επισκέφθηκε το σκοπευτήριο, στην περιοχή του Κρουσώνα, προκειμένου να πραγματοποιήσει βολές.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το μοιραίο συμβάν είπε στον υπεύθυνο εκπαιδευτή της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις».

Μόλις ο εκπαιδευτής έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα έστρεψε ακαριαία το όπλο προς τον εαυτό της, τοποθετώντας το κάτω από τον λαιμό, και πυροβόλησε. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής και της διακομιδής της από το ΕΚΑΒ, η 43χρονη διατηρούσε αρχικά επαφή με το περιβάλλον, οι διασώστες κατάφεραν μάλιστα να την επαναφέρουν καθ’ οδόν, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας και των εσωτερικών κακώσεων.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το αιματηρό συμβάν στο σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου έρχονται στο φως, μέσα από την μαρτυρία του προέδρου του Σκοπευτικού Συλλόγου.

Ο πρόεδρος του συλλόγου ξεκαθάρισε το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στον οπλισμό, επισημαίνοντας ότι όλες οι διαδικασίες τηρήθηκαν κατά γράμμα.

«Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκοποβολής, ανέβηκε μαζί της στην πίστα και της επέδειξε λεπτομερώς τον ορθό και ασφαλή τρόπο χρήσης του όπλου. Όπως τονίζει, η συμπεριφορά της 43χρονης ήταν απολύτως φυσιολογική: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Η γυναίκα φαίνεται χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να αναγκάσει τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί από δίπλα της, κερδίζοντας τον χρόνο που χρειαζόταν για να υλοποιήσει το σχέδιό της.

«Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

«Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε», είπε ο εκπαιδευτής.

Ο πρόεδρος του συλλόγου εμφανίστηκε κατηγορηματικός, θέλοντας να κλείσει οριστικά κάθε παραφιλολογία περί τυχαίας εκπυρσοκρότησης:

«Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».

«Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».