Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Πατάκης, Έλληνας φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη.

Την είδηση του θανάτου του, έκαναν γνωστή τα παιδιά του μέσα από σχετική ανάρτηση στη σελίδα των εκδόσεων Πατάκη στο Facebook. Όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, ο εκδότης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου από το γραφείο στο σπίτι και παραπάτησε την ώρα που ανέβαινε τη σκάλα, χάνοντας αιφνιδίως τη ζωή του.

Ο εκλιπών υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού εκδοτικού κόσμου, έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στο βιβλίο και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας.

Η ανακοίνωση των εκδόσεων Πατάκη

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων. Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά. Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».

Ποιος ήταν ο Στέφανος Πατάκης

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα, με πατέρα ουγγρικής καταγωγής και μητέρα από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του και μεγάλωσε μέσα στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και των μεταπολεμικών χρόνων. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο Καλλιθέας, σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1962.

Εργάστηκε ως καθηγητής φιλόλογος στην ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση τόσο σε ιδιωτικά σχολεία, όπως το Λεόντειο Λύκειο, το Κολέγιο Αθηνών και άλλα, όσο και σε φροντιστήρια, υπήρξε μάλιστα και ιδιοκτήτης και διευθυντής φροντιστηρίου.

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση ασχολήθηκε και με τη συγγραφή βιβλίων που αφορούν τα φιλολογικά μαθήματα. Τα σπουδαιότερα από τα βιβλία που έχει γράψει είναι τα εξής:

-Μετάφραση των «Βίων» του Κορνηλίου Νέπωτα

-Μετάφραση του De Bello Gallico του Γ.Ι.Καίσαρα

-Λεξικό Κορνηλίου Νέπωτα

-Λεξικό Γ. Ι. Καίσαρα

-Σε συνεργασία με τον Νικόλαο Τζιράκη «Λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων» .

-Έχει συνεργαστεί με τους Αριστοτέλη Κάντα και Σπύρο Κάντα στη συγγραφή του βιβλίου «Ασκήσεις και συμπληρωματικοί κανόνες Νεοελληνικής Γραμματικής».

-Έχει γράψει το βιβλίο «Θουκυδίδη Επιτάφιος, Μετάφραση – Σχόλια».

-Έχει γράψει το βιβλίο «Σοφοκλή Αντιγόνη για τη Β’ Λυκείου», το οποίο επανεκδόθηκε σε συνεργασία με τον Κ. Ν. Πετρόπουλο και πρόσφατα σε συνεργασία με τον Μ. Σαρρή. Τέλος, έχει συνεργαστεί με πολλούς φιλολόγους στη συγγραφή βιβλίων και στη σειρά μεταφράσεων αρχαίων ελληνικών κειμένων στη σειρά «Ερμηνευτικές αναλύσεις κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και ακόμα στη σειρά «Αναλύσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων για το Γυμνάσιο».

Το 1974 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Μελπομένη Πατάκη, τον εκδοτικό οίκο «Εκδόσεις Πατάκη», τον οποίο και διεύθυνε όλα αυτά τα χρόνια ενώ ήταν επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σ. Πατάκη Α.Ε.. Υπό την ιδιότητα του εκδότη χρημάτισε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας (ΣΕΒΑ), αντιπρόσωπος του ΣΕΒΑ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδας (ΠΟΕΒ), ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος (ΕΝΕΒΕ), και έλαβε μέρος σε σεμινάρια για θέματα του βιβλίου.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του νέου συλλόγου εκδοτών, Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ). Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της ενιαίας τιμής του βιβλίου, των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και με θέματα στρατηγικής οργάνωσης των εκδοτικών οίκων.