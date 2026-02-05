Σε απίστευτα βασανιστήρια από ομοεθνείς του, για τρεις ολόκληρες ώρες, υποβλήθηκε ένας νεαρός Αιγύπτιος στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών Μαλακάσας.

Η ομάδα των Αιγυπτίων, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ξυλοκόπησε, έγδυσε, μαστίγωσε, έκανε ηλεκτροσόκ με καλώδιο από μια λάμπα και έδεσε πισθάγκωνα έναν νεαρό όταν διαπίστωσαν ότι τους είχε πάρει κάποια ρούχα, καθώς δεν είχε δικά του να φορέσει και λίγα χρήματα.

Τότε τον έπιασαν και άρχισαν να τον χτυπούν σε όλο του το σώμα. Στο τέλος, μάλιστα, είχαν το θράσος να πουν στον 28χρονο να μην αναφέρει όσα πέρασε στα χέρια τους, ενώ του υπενθύμισαν ότι όλα όσα έγιναν τα είχαν καταγράψει με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, στους οποίους έκανε την καταγγελία ο νεαρός, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την «ομάδα των βασανιστών» και λίγο αργότερα το θύμα τους αναγνώρισε.

Κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα τα οποία θα εξεταστούν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι επίμαχες σκηνές των βασανιστηρίων.

Ο 28χρονος, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.