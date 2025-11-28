Με μικρά φορτηγά μεταφέρονται οι άνθρωποι που βγαίνουν από το μετρό στο Μοσχάτο για να περάσουν στην απέναντι πλευρά, καθώς ο δρόμος στην περιοχή πλημμύρισε από την σημερινή καταιγίδα.

Δείτε το βίντεο:

 

