Με μικρά φορτηγά μεταφέρονται οι άνθρωποι που βγαίνουν από το μετρό στο Μοσχάτο για να περάσουν στην απέναντι πλευρά, καθώς ο δρόμος στην περιοχή πλημμύρισε από την σημερινή καταιγίδα.
Δείτε το βίντεο:
