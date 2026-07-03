Ένα νέο προκλητικό περιστατικό κερδοσκοπίας σε βάρος ξένων επισκεπτών ήρθε στο φως, με πρωταγωνιστή έναν νεαρό οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 21χρονος οδηγός συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής, μετά από καταγγελία ότι εκμεταλλεύτηκε Αμερικανούς τουρίστες που μόλις είχαν φτάσει στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο της πρωτεύουσας, ο νεαρός απαίτησε και εισέπραξε το αστρονομικό ποσό των 175 ευρώ.

Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ την προκαθορισμένη νόμιμη τιμή για τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς ήταν άνω του τετραπλάσιου από το προβλεπόμενο κόμιστρο.

Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί, αποκαλύφθηκε μια επιπλέον σοβαρή παράβαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος δεν κατείχε καν την ειδική άδεια οδήγησης ταξί.

Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αντίστοιχες αυστηρές παρεμβάσεις της Τροχαίας το τελευταίο διάστημα για την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας που δυσφημούν τη χώρα