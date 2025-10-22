Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε χθες στη Σαντορίνη, όταν μια 25χρονη κατάπιε κατά λάθος ένα κουταλάκι του γλυκού. Η κοπέλα μεταφέρθηκε αμέσως από τους γονείς της στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, με φρικτούς πόνους, καθώς το μεταλλικό αντικείμενο βρισκόταν στον πεπτικό της σωλήνα.

Το νεαρό κορίτσι υπέστη ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία, καθώς οι γιατροί στη Σαντορίνη δε μπορούσαν να της προσφέρουν ουσιαστικά καμία βοήθεια. Το ακτινολογικό μηχάνημα -όπως γράφει το cretapost- δε λειτουργούσε ενώ δεν υπήρχε καν ακτινολόγος στο νοσηλευτικό ίδρυμα!

Οι γονείς της αναζήτησαν λύση και η κοπέλα αναγκάστηκε να ταξιδέψει για Κρήτη με το πλοίο της γραμμής, όπου το πρωί της Τετάρτης την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Καλά είναι το παιδί μου, ευτυχώς όλα πήγαν καλά» δήλωσε σήμερα στο patris.gr, ο πατέρας της 25χρονης από τη Σαντορίνη που κατάπιε κατά λάθος το κουταλάκι του γλυκού.

Οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου προχώρησαν στις απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις και στη συνέχεια με τη χρήση γαστροσκοπίου κατάφεραν να της αφαιρέσουν το μεταλλικό αντικείμενο.

Ο πατέρας της 25χρονης, Π.Κ., φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε μιλώντας στο patris.gr το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΑ.Γ.Ν.Η .για το αίσιο τέλος στην περιπέτεια υγείας της κόρης του, η οποία θα παραμείνει μερικές μέρες για νοσηλεία.

Μαρ.Κορ.