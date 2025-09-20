Απίστευτο και όμως συνέβη! Παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται από το νόμο, άγνωστοι αποφάσισαν να κάνουν σκι στη λίμνη Υλίκη, στη Βοιωτία, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους στα… θαλάσσια σπορ.

Οι συγκεκριμένοι παράκαμψαν τη σχετική νομοθεσία και αποφάσισαν να κάνουν σκι δεμένοι σε ταχύπλοο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε κάποια επέμβαση από τις τοπικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, γνωστό ως «Πάγια της ΕΥΔΑΠ», που έχει θεσμοθετηθεί πριν από το 2000.

Το συγκεκριμένο σημείο δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και παλαιότερα, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Μάλιστα οι επιτήδειοι εμφανίζονται σε σχετικό βίντεο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, να κάνουν διάφορα ακροβατικά, απολαμβάνοντας τη δραστηριότητά τους.