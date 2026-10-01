Απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ωρίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών, ποσού 16.533 ευρώ, πλήρωσε η κυβέρνηση, και όλοι απορούν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρείχε.

Η απόφαση, όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση και τα στελέχη της το κρατικό χρήμα, όταν αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα, ακόμα και η πληρωμή στο ξενοδοχείο ημιδιαμονής.

Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα προτιμότερο γι’ αυτούς, προκειμένου να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται.

Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι άραγε συμβούλευαν;

Πώς να κάνουν πιο αισθησιακές τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΕΑ, του Υπουργικού Συμβουλίου ή πώς να μονώνουν καλύτερα τους τοίχους στα γραφεία τους οι υπουργοί;

Η περιγραφή της ανάθεσης παραπέμπει σε τεχνικό αντικείμενο. Ωρίμανση έργων και σύνταξη τεχνικών τευχών.

Το εύλογο ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιο ακριβώς έργο εξυπηρετήθηκε, ποια υπηρεσία παρασχέθηκε και ποιο παραδοτέο αντιστοιχεί στα 16.533 ευρώ;