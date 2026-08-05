Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) στην οδό Αλεξάνδρειας στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ThessPost.gr, το μισό αυτοκίνητο βρέθηκε κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας σκαρφαλώσει σε παρακείμενο όχημα.

Το «ιπτάμενο» όχημα έγινε γρήγορα… αξιοθέατο για τους περαστικούς και τους περίοικους που το αντίκρισαν, μη μπορώντας να μαντέψουν πως κατάφερε να βρεθεί σε αυτή την κλίση.