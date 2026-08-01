Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο Φίχτι του δήμου Άργους – Μυκηνών, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 57χρονου και 53χρονης καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι συλληφθέντες κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκάλεσαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας.

Συνολικά τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν για επτά διαφορετικές περιπτώσεις που σημειώθηκαν χθες και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε έντεκα συλλήψεις. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη κι εκτός από την εξιχνίαση της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Αργολίδα διερεύνησαν επίσης περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια σε Ηλεία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο.

Ειδικότερα οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 34χρονη στην παραλία “Ματζακούρα” στο Κατάκολο Ηλείας, η οποία προχώρησε σε χρήση βεγγαλικού, παραβιάζοντας τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που ίσχυαν λόγω δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Παράλληλα της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε αγροτική περιοχή του Δραβήσκο Σερρών, αλλοδαπός προκάλεσε σήμερα, πυρκαγιά από αμέλεια κατά την καύση απορριμμάτων και, ειδικότερα, του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την πώλησή τους, κοντά σε παράνομο υπαίθριο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε Σερρών προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.125 ευρώ.

Παράλληλα, δύο αλλοδαποί, ένας 59χρονος και ένας 49χρονος, συνελήφθησαν σήμερα κοντά σε δασική έκταση στην Κηφισιά Αττικής καθώς εκτελούσαν εργασίες με χρήση τροχού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., για παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Ακόμη, στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 52χρονου και ενός 41χρονου, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς εκτελούσαν εργασίες με χρήση τροχού, σε περιοχή του δήμου Σπατών – Αρτέμιδος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθη 18χρονος ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση τροχού κοπής μετάλλων στις 16:08 σήμερα σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Μιστεγνά του Δήμου Μυτιλήνης, με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά από αμέλεια. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων εντός του αγροτεμαχίου. Ο 18χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Τέλος στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς 74χρονος, ελληνικής καταγωγής κι ένας αλλοδαπός εκτελούσαν θερμές εργασίες κοπής μετάλλων με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης σε υπαίθριο χώρο μονοκατοικίας, στην Νέα Ερυθραία Αττικής. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού, και σε σημείο που καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από δασική βλάστηση. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 1 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 641 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 949.770,50 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 254 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 226 (88,98%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,02%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στα πεδία των επιχειρήσεων, διερευνώντας κάθε έναυσμα εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την άμεση διαπίστωση των αιτίων και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών αποτελεί συλλογική ευθύνη. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδίως κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου, είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη καταστροφικών συνεπειών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.